Vacinação contra gripe gratuita nas farmácias do Concelho de Águeda

Os cidadãos residentes em Águeda, com mais de 60 anos, vão poder dirigir-se às farmácias do concelho para serem vacinados de forma gratuita contra a gripe, sem necessidade de prescrição médica. O protocolo, que assegura esta medida, foi assinado ontem entre a Câmara Municipal de Águeda, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a Associação de Farmácias de Portugal (AFP), que representam as 13 farmácias do Concelho.

“É importante continuarmos a prestar este cuidado às nossas populações, que podem deslocar-se, segundo a sua disponibilidade, a uma qualquer farmácia do concelho, onde será ministrada gratuitamente a vacina”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientando que recorrer às farmácias comunitárias “é uma forma rápida e eficaz de proporcionar este serviço”, para além de que permite diminuir potenciais fluxos elevados de pessoas nos centros de saúde.

No âmbito do protocolo hoje estabelecido a vacinação é gratuita para as pessoas com mais de 6 meses e menos de 60 anos com patologias crónicas ou condições estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde (disponíveis para consulta em www.dgs.pt). Porém, a DGS decidiu alargar a possibilidade de vacinação nas Farmácias também a pessoas com mais de 60 anos.

No momento de assinar o protocolo, Paulo Fernandes, da ANF, frisou que as farmácias nacionais “estão sempre disponíveis para ajudar a população” e que este é um exemplo claro disso mesmo.

Assim, a partir de agora , os munícipes de Águeda, com mais de 60 anos e inscritos no SNS, podem recorrer a qualquer uma das 13 farmácias do concelho e solicitar a vacina contra a gripe sazonal, que lhe será administrada sem qualquer custo ou necessidade de prescrição médica.