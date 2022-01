Águeda: Projeto “Ser Pioneiro” vai testar seniores com mais de 65 anos

A Equipa do projeto “Ser Pioneiro” em parceria com as Juntas de freguesia de Valongo do Vouga e Águeda e Borralha, vai fazer a testagem gratuita à Covid-19 para seniores com mais de 65 anos, residentes nestas freguesias.

Este projeto, ao abrigo dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) fará a testagem dos seniores da Freguesia de Valongo do Vouga, esta quinta-feira, dia 27, das 14h às 16h, na Junta de freguesia de Valongo.

Na sexta-feira, a testagem será feita das 14h às 16h, no largo da capela em Rio Côvo e das 16h30 às 18h30, na Junta de Freguesia da Borralha.

É necessário apresentar o número de utente para fazer o teste.