Águeda recebe final da Taça de Portugal de Ciclocrosse

É já no próximo fim de semana o encerramento da Taça de Portugal de Ciclocrosse 2021/2022. A quinta e última prova disputa-se no domingo, dia 16 de janeiro, em Águeda.

A Taça de Portugal de Ciclocrosse vai estar ao rubro no próximo domingo, 16 de janeiro, com a categoria de elite masculina a prometer uma acérrima luta pelo título. Mário Costa e o seu colega de equipa Vítor Santos (AXPO/FirstBike/Vila do Conde) levam para a última prova da Taça a disputa pela vitória, com ambos a partirem para a corrida empatados com 200 pontos.

Já o setor feminino da categoria de elite vai chegar a Águeda já com a decisão do título totalmente fechada. Joana Monteiro (AXPO/FirstBike/Vila do Conde) venceu as quatro provas da Taça disputadas até ao momento, o que lhe dá desde já a vitória do ranking geral. No entanto, resta saber se a corredora irá conseguir o pleno e vencer a última corrida no dia da sua coroação.

Esta que será a derradeira prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse vai disputar-se no Águeda Bike Park, no domingo, dia 16 de janeiro, com os treinos a decorrerem entre as 70 e as 9h15 da manhã. A primeira corrida será a dos juvenis, pelas 9h30, seguida pelas categorias de veteranos, composta pelos masters 30, 40, 50, 60 e ainda a categoria open, que irão arrancar pelas 10h15.

Os cadetes e todas as categorias femininas vão partir às 11h15 e, por último, os juniores e os elite masculinos saem às 12h15. Já as cerimónias protocolares terão início pelas 13h30.