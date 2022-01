Anadia entra com o pé direito no novo ano

Um golo do reforço de inverno Gustavo Tocantins garantiu três preciosos pontos ao Anadia no terreno do líder Oliveirense, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga 3 – Zona Norte. Depois de longa paragem e de ver dois jogos adiados, o Anadia entrou da melhor maneira em 2022.

Foi uma vitória sem espinhas da melhor equipa em campo. O Anadia criou as melhores oportunidades e a sua ousadia foi premiada aos 80 minutos.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro perdeu na casa do líder Beira-Mar por 3-0 e perdeu também o segundo lugar para o Águeda, que empatou sem golos no reduto do Bustelo. A LAAC regressou às vitórias após bater em casa o Válega, e o Fermentelos e o Pampilhosa perderam na Vista Alegre e em casa com o Avanca, respetivamente.

Na 1.ª Divisão Distrital – Zona Sul, o Valonguense recebeu e venceu o Mealhada (3-1) e aumentou a vantagem para 8 pontos sobre o segundo classificado, o Bustos, que viu o seu jogo adiado devido a um surto de Covid-19 na Juve Force.

Já na 2.ª Divisão, o Aguinense continua com a sua veia vitoriosa, ao vencer na casa do vizinho VN Monsarros, por 2-1, e já leva 9 pontos de avanço sobre o Águas Boas, que não jogou, sendo que o jogo contra o Mourisquense B foi adiado para dia 13 de fevereiro.

O Ribeira/Azenha perdeu terreno após o desaire no terreno do Santo André. Depois de três jogos sem vencer, o Mamarrosa triunfou no reduto do Sosense, por 2-0.

No Campeonato da Proliga, o Sangalhos soma e segue, tendo alcançado mais uma vitória fora, contra o Maia Basket, por 52-53.

Na 2.ª Divisão Nacional – Zona Norte E, o Anadia FC ganhou no terreno do Conimbricense por 65-67 e continua com o registo limpo. Doze jogos, outras tantas vitórias.