Associações de Oliveira do Bairro com candidaturas abertas para apoios

As associações interessadas podem apresentar as suas candidaturas até às 16h de dia 29 de abril.

Estão abertas as candidaturas às medidas de apoio ao movimento associativo do Município de Oliveira do Bairro. As associações interessadas podem apresentar as suas candidaturas até às 16h de dia 29 de abril, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Oliveira do Bairro.

As candidaturas podem ser apresentadas às Medidas de “Apoio ao Desenvolvimento Associativo Geral”, “Apoio à Atividade Desportiva de Formação”, “Apoio ao Desporto Adaptado”, “Apoio Social”, “Apoio à Atividade de Formação Artística e Musical” e “Apoio ao Escutismo”.

O Regulamento Municipal, em vigor desde agosto de 2018, apresenta normas e procedimentos que definem a equidade na atribuição de apoios ao associativismo. O documento “tem sido melhorado com a experiência da sua implementação e as sugestões que as associações nos têm dado, sempre numa perspetiva de eficiência e de transparência, na relação da autarquia com o movimento associativo”, explicou o presidente da Câmara, Duarte Novo.

O prazo de candidaturas foi aprovado pelo executivo municipal na reunião de câmara realizada no dia 13 de janeiro.

Os formulários de candidatura estão disponíveis na página de internet do Município.