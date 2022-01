Biblioteca da Mealhada alarga horário para apoiar estudantes em época de exames

A Biblioteca Municipal da Mealhada estará aberta, durante todo o mês de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 20h. Já aos sábados, estará em funcionamento das 10h às 13h e das 14h às 18h.

Esta medida procura ir ao encontro das necessidades dos estudantes que procuram este local para estudar, sobretudo nesta época de exames.

A Biblioteca Municipal da Mealhada, que assinalou em novembro passado 17 anos de existência, dispõe diversas áreas, nomeadamente o espaço para estudo, a secção de leitura geral, secção infantojuvenil, sala polivalente, mediateca e zona de leitura de jornais.

“Temos no Município centenas de estudantes a frequentarem o ensino superior e a proximidade com Coimbra e Aveiro faz com que muitos permaneçam na casa de família durante os seus estudos. Por isso, este alargamento de horário é premente e visa dar resposta aos estudantes que se prepararam para os exames no nosso concelho”, sublinha Gil Ferreira, vereador da Câmara Municipal da Mealhada com os pelouros da Cultura e Educação.