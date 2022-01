Biocant Park (Cantanhede) vai ter novo edifício de 7,5 milhões de euros

O Biocant Park, um Parque de Ciência e Tecnologia especializado em Biotecnologia e localizado em Cantanhede (Coimbra), vai ter um novo edifício, num investimento de 7,5 milhões de euros. O concurso público para a construção do imóvel, denominado Biocant IV, foi publicado no final de dezembro de 2021 em Diário da República, revelou a empresa, salientando que o prazo de construção da obra é de 480 dias.

“Esta obra, promovida pelo Biocant Park, SA, foi objeto de uma candidatura ao abrigo do Aviso de Abertura para Apresentação de Candidaturas CENTRO-46-2018-14, destinado às Infraestruturas Tecnológicas (IT) da Região Centro (Centros Tecnológicos, Centros de Valorização e Transferência de Tecnologia e Parques de Ciência e Tecnologia), aprovada em outubro de 2020, e visa dotar o Biocant Park de infraestruturas ainda mais ajustadas à realidade atual e capazes de dar resposta às constantes solicitações de novas empresas que pretendem instalar-se no parque, mas também para dar resposta e acompanhar o crescimento das empresas já instaladas”, lê-se no site da empresa.

Em causa está um investimento global de 7,5 milhões de euros, que contempla a construção de um novo edifício pelo montante de 5,2 milhões de euros, a aquisição de equipamento científico (cerca de dois milhões de euros) e outras despesas de caracter mais residual (300.000 euros). Segundo a empresa, o investimento irá ter uma comparticipação FEDER de 3,9 milhões de euros.

O Biocant IV será o quinto edifício do Biocant Park e o sexto deste ecossistema de inovação, que tem como principal missão promover o bioempreendedorismo e fomentar o desenvolvimento de atividades de I&D que possam ser traduzidas em valorização económica do conhecimento na área das biociências.

“O Biocant IV, destinado à instalação de empresas de biotecnologia e acolhimento de algumas infraestruturas físicas de suporte, será estruturalmente semelhante aos edifícios dedicados às empresas que já existem no parque (Biocant II e Biocant III) e pretende responder à crescente procura de espaços laboratoriais por parte de empresas de biotecnologia nacionais e estrangeiras. Este novo edifício estará ainda preparado para alojar um Data Center, dedicado ao sector de biotecnologia e competências de marketing digital”, adianta a empresa.