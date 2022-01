Câmara da Mealhada adia Gala Desportiva

A 15.ª edição da Gala Desportiva do Município da Mealhada, que aconteceria no próximo dia 31 de janeiro, foi adiada devido à situação de pandemia que se vive no país. O anúncio foi feito pelo Município da Mealhada, através da sua página no Facebook.

A Gala acontecerá numa nova data a designar oportunamente, informa ainda a Câmara Municipal.

A Gala Desportiva do Município da Mealhada, que vai já na 15.ª edição, pretende anualmente reconhecer o trabalho realizado no concelho em prol do desporto, premiando os que ao longo da sua vida mas, sobretudo, em cada ano, contribuíram para o seu desenvolvimento.