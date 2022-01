Banco de Recursos Colmeia apoia famílias carenciadas há 15 anos

No passado dia 6 de janeiro, o Banco de Recursos Colmeia assinalou mais um aniversário. Há 15 amos que presta ajuda solidária aos cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade social do concelho de Cantanhede. O acontecimento levou os responsáveis a assinalar a efeméride deste espaço que presta apoio aos que mais precisam.

Célia Simões, vereadora da Câmara Municipal de Cantanhede e responsável pelo pelouro da Ação Social destacou “o trabalho social desenvolvido por este importantíssimo equipamento social ao longos destes 15 anos de existência” manifestando “enorme orgulho, pelo leque de propostas que oferece à comunidade, revelando-se uma verdadeira mais-valia.”

A autarca salientou ainda “o esforço da Câmara Municipal, que perante as dificuldades sociais crescentes colocadas pela crise pandémica, teve coragem para efetuar um reforço dos recursos humanos no Colmeia” congratulando-se “pelo excelente trabalho realizado pelas técnicas que aí se encontram”, aproveitando ainda para elogiar “o empenho e dedicação do grupo de voluntários, que, ao longo dos anos, tem prestado um apoio inexcedível, e mesmo durante este período de pandemia que nos encontramos, nunca deixou de estar presente e ajudar. Numa altura em que as sociedades são cada vez mais marcadas pelo individualismo, pela competição, por interesses, o voluntariado continua a ser um sinal anunciador de um futuro de esperança. Um grande bem-haja para todos”.

Esta resposta social solidária tem abrangência concelhia e funciona como serviço de apoio imediato e direto na satisfação de necessidades básicas e secundárias de famílias e indivíduos sinalizados pela Rede Social do concelho, através da entrega de produtos de várias tipologias (roupa, géneros alimentares, calçado, brinquedos, material didático, móveis, eletrodomésticos, entre outros), promovendo por essa via a melhoria das suas condições de vida.



A funcionar desde 6 de janeiro de 2007, o Banco de Recursos gerou já um fluxo de 1.297.305 bens doados por pessoas, instituições e empresas, campanhas de solidariedade, em benefício de cerca de 840 famílias, num total de mais de duas mil e novecentas pessoas.

Banco de Leite completou nove anos de atividade

Uma das mais-valias do Banco de Recursos Colmeia é o Banco de Leite, iniciativa do Lions Clube de Cantanhede, lançada a 7 de janeiro de 2013, em parceria com a Câmara Municipal e as entidades parceiras do Conselho Local de Ação Social de Cantanhede, e os padrinhos, a qual faculta às crianças dos 0 aos 6 anos oriundas de famílias vulneráveis o leite essencial à sua alimentação, recorrendo para o efeito ao apadrinhamento, bem como a dádivas da comunidade.

Esta resposta social funciona segundo um modelo em que pessoas e entidades concelhias apadrinham uma criança, designadamente cidadãos, farmácias, empresas e instituições financeiras, assumindo o custo do leite, equivalente às entregas de um ano e que é entregue mensalmente às famílias.