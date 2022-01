Clínica Central realiza ação de educação para a saúde junto da comunidade cigana

Aquando da ação, que deverá realizar-se na próxima semana, os profissionais de saúde da Clínica Central, de Oliveira do Bairro, abordarão as recomendações e medidas para os contactos de alto risco, em caso de infeção por SARS-CoV-2.

A Clínica Central, de Oliveira do Bairro, vai realizar uma ação de educação para a saúde e um rastreio junto da comunidade cigana do concelho.

Após terem surgido casos positivos de Covid-19 em alguns membros desta comunidade, “tivemos a perceção de que existem algumas dúvidas relativamente ao risco de contaminação e atitudes relativamente à prevenção”, daí a necessidade e importância de “literar esta comunidade”, explicou ao JB o gerente da clínica, Tiago Mota.

Aquando da ação, que deverá ter início na próxima quarta-feira, os profissionais de saúde da Clínica Central abordarão as recomendações e medidas para os contactos de alto risco.

Informarão, nomeadamente, sobre a identificação dos contactos de alto risco de casos confirmados; qual a abordagem em casos de suspeita ou confirmação de infeção por SARS-CoV-2 e respetivos critérios das medidas de isolamento; os autocuidados e isolamento no domicílio, com esclarecimento da necessidade da vigilância do aparecimento de sintomatologia; e orientações a seguir quando terminar o isolamento.