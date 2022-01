Concurso para projeto de execução da ligação Águeda/Aveiro lançado ontem

Concurso tem o preço base de dois milhões de euros, acrescidos de IVA, contando com a garantia de financiamento do PRR.

A Câmara Municipal de Águeda aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, em reunião extraordinária do Executivo, a abertura do concurso público internacional para a elaboração do projeto de execução do Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda (ERAA).

O concurso, que é liderado pelo Agrupamento de Entidades Adjudicantes (composto pelas Autarquias de Águeda e de Aveiro), tem o preço base de dois milhões de euros, acrescidos de IVA, suportado em partes iguais pelos dois municípios, que têm garantido financiamento integral no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). A entidade vencedora do concurso terá o máximo de 270 dias (cerca de nove meses) para concluir o projeto de execução.

Para que o procedimento pudesse avançar, os dois Executivos tinham de aprovar, de forma individual, a abertura do concurso, o que aconteceu ontem em reuniões de câmara realizadas pelos dois Municípios.

“Estamos, hoje, a fazer história! Aquele que era o sonho de gerações toma hoje proporções reais, com medidas concretas e passos firmes dados para a sua concretização”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que os dois municípios estão unidos neste propósito de dar andamento a esta “tão importante obra que é uma reivindicação antiga de políticos, cidadãos e empresários de ambos os concelhos”.

O ERAA vai ser uma infraestrutura em perfil de autoestrada, com duas vias em cada sentido e tem um traçado previsto a iniciar na chamada “Rotunda do Millenium”, seguindo por Travassô, Eirol e terminando na rotunda do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.

Esta intervenção irá colmatar necessidades de largos anos, permitindo melhorar as redes viárias e estreitar ligações a outras vias estruturantes nacionais, como a A1 e a A17 (aproveitando os nós de ligação existentes), sendo, por isso mesmo, uma mais-valia e aspeto relevante para a competitividade de ambos os concelhos. Resulta de uma ação empenhada dos autarcas dos dois Municípios, que de uma forma concertada, nunca antes conseguida, afirmam-se como parte da solução para a concretização desta obra, em parceria com a Infraestruturas de Portugal, que conta com financiamento do PRR e cujo investimento previsto é de 40 milhões de euros.