Expansão do Metro de superfície inclui ligação à Mealhada

O plano de expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego – metro de superfície – inclui um troço até à Mealhada. O traçado irá ligar a cidade de Coimbra à Bairrada.

O “Estudo para a expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego”, que está a ser realizado pela CIM-RC, inclui a ligação de Coimbra à Mealhada, estando em cima da mesa a discussão do traçado que irá ligar a cidade dos estudantes à Bairrada, nomeadamente, à Mealhada, a Cantanhede e, possivelmente, a Anadia.

“Pretendemos um traçado que seja rápido, que sirva os interesses das populações e que satisfaça necessidades até agora não satisfeitas”, sublinhou, em reunião de Executivo Municipal, António Jorge Franco.

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada considera essencial a cobertura das zonas industriais, bem como o prolongamento ao concelho vizinho de Anadia. “Nesta vertente da utilização das pessoas nas deslocações de trabalho registamos grande mobilidade entre concelhos vizinhos. Por isso, propusemos também o prolongamento a Anadia. Acreditamos que uma ligação à zona industrial de Anadia será de extrema utilidade para as populações de ambos os concelhos”, sublinha o autarca.

Em cima da mesa estão três propostas de traçado, devendo a Câmara Municipal da Mealhada pronunciar-se acerca das mesmas, no prazo de 15 dias. As hipóteses passam por uma ligação Coimbra – Cantanhede – Mealhada; ou pela ligação Coimbra – Mealhada – Cantanhede ou ainda por um traçado que liga Coimbra à Mealhada e Coimbra a Cantanhede, sendo depois feita a ligação Cantanhede- Mealhada. As três opções preconizam ainda a ligação Mealhada- Anadia.

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) surgiu com o objetivo de retomar uma ligação interrompida em 1984 na zona da Portagem (Coimbra), através de um modo de transporte de características compatíveis com a circulação em meio urbano e suburbano. Na cidade de Coimbra, a obra já está a decorrer, com as empreitadas de adaptação à solução Metrobus nos troços Alto de São João – Portagem e Serpins – Alto de São João.