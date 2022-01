Faleceu o padre salesiano Manuel Pinhal

Era natural do Troviscal, Oliveira do Bairro. Foi ordenado sacerdote em Mogofores em 1975, pelo Bispo de Aveiro, D. Manuel de Almeida Trindade.

O padre Manuel Carlos Pereira Pinhal, da Sociedade Salesiana de D. Bosco (Salesianos) faleceu esta quarta-feira, em Lisboa, por complicações de saúde provocadas pela Covid-19. Tinha 77 anos e era natural do Troviscal, Oliveira do Bairro.

O padre Manuel Pinhal foi o responsável da Paróquia dos Prazeres, entre julho de 2010 e outubro de 2021.

Nos Salesianos, o sacerdote foi responsável do Centro Juvenil e dos Escuteiros, nas Oficinas de São José, em Lisboa; foi também diretor do Colégio de Poiares, delegado provincial para a Pastoral Juvenil e ecónomo da Sociedade Salesiana de D. Bosco em Portugal.

A congregação religiosa assinala que, no seu percurso de vida, o padre Manuel Pinhal não se poupou a “esforços nas variadas e exigentes funções a que foi sendo chamado”.

“De entre as características do Pe. Manuel Pinhal, fica-nos indelevelmente gravada a sua alegria, a doçura no trato, o otimismo, a sua generosidade, a abertura de espírito, a sensibilidade aos valores artísticos e, acima de tudo, a dedicação à juventude e o zelo pastoral”, manifesta a Secretaria Provincial.

Manuel Pinhal professou na Congregação Salesiana em 1966; licenciou-se em Teologia, em 1975, pela Universidade Católica Portuguesa, e foi ordenado sacerdote a 27 de junho do mesmo ano, em Mogofores, por D. Manuel de Almeida Trindade, bispo de Aveiro.