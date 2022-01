HFA aposta na Educação e prepara futuro da empresa

Gabriel Costa, Tomás Pereira e Lucas Soares (ausente da cerimónia) são os três jovens que receberam, na quinta-feira, dia 27 de janeiro, as Bolsas de Estudo atribuídas, este ano, pela empresa aguedense HFA – Henrique, Fernando & Alves, que se dedica à assemblagem e teste de equipamentos eletrónicos.

As três bolsas de estudo, no valor total de 1.900 euros, visam ajudar jovens com poucos recursos económicos e que ingressam nos dois níveis de Ensino Superior (CTeS’P e licenciatura) em áreas relacionadas com a atividade desta empresa.

Na simbólica cerimónia de entrega do respetivo cheque, os três sócios administradores e fundadores da HFA – Henrique Ferreira, Fernando Pereira e Carlos Alves – realçaram a importância da aproximação das empresas às escolas, “trabalho que temos feito, com o intuito de promover a ciência”. “Nós precisamos de pessoas na área da tecnologia e da engenharia e esta é uma oportunidade que damos a estes alunos, de estudarem, de nos visitarem, de fazerem aqui o seu estágio e, quiçá – e esse é um dos nossos grandes objetivos – um dia trabalharem na HFA”, frisou Carlos Alves.

A HFA celebra, em 2022, 27 anos de existência e emprega 350 pessoas. As principais áreas de atuação são: Telecomunicações e Equipamentos; Indústria e Transportes; Eletrónica Geral e Reparações e Diagnóstico.

A HFA pertence ao grupo “One Country All Sollutions”, que tem como missão a união de várias de empresas ( HFA, Uartrónica, Globaltronic, PICadvanced e GBT), com o objetivo de fornecer aos clientes e parceiros soluções inovadoras na área eletrónica.

Leia a notícia completa na edição de 3 de fevereiro