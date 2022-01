Instituto Duarte Lemos promove espírito solidário e responsabilidade social

O Instituto Duarte Lemos, em Águeda, continua a promover com os seus estudantes e crianças atividades de promoção do espírito solidário e responsabilidade social.

Durante o 1º semestre do atual ano letivo foram exemplo disso as atividades desenvolvidas no âmbito da comemoração do Dia Nacional do Pijama, do Dia Mundial da Bondade/ World Kindness Day 2021, Natal Make-a-Wish e do Dia Internacional do Obrigado. Estas atividades abriram espaço para a prática de gestos solidários e de bondade em contexto escolar, familiar e na comunidade local, sensibilizando igualmente os estudantes e as suas famílias para causas sociais. “Destaca-se aqui o espírito solidário e a responsabilidade social demonstrados não só pelos estudantes, mas pelas suas famílias, nomeadamente, através dos donativos angariados para a Missão Pijama, Make-a-Wish Portugal e instituições locais de apoio a animais e crianças e jovens em risco”, destaca a instituição.

“Relacionar-se com o mundo e com os outros é uma condição primordial da vida em sociedade e de um mundo que se pretende, cada vez mais, consciente e inclusivo. Neste sentido, o desenvolvimento das competências socioemocionais e uma educação mais humanizada apresenta-se, atualmente, como uma necessidade essencial nas escolas. O foco deixa de estar só na transmissão de conhecimento para os estudantes, mas também no processo de desenvolvimento humano”, acrescenta uma nota daquele estabelecimento de ensino privado.

Através das suas ações e experiências ao longo das atividades, as crianças e os estudantes puderam ainda perceber a importância de colaborar com o outro e de participar em iniciativas solidárias. Perceberam que a colaboração mútua é fundamental para a sobrevivência humana, já que o apoio, seja ele funcional, material ou emocional, ajuda-nos a vencer os obstáculos e as adversidades da vida. “Esta aprendizagem é importante para o desenvolvimento de capacidades como a empatia, o trabalho em equipa, criatividade e muitas outras, todas elas fundamentais para o exercício da cidadania, mas também altamente valorizadas pelo atual mercado de trabalho que valoriza cidadão conscientes, ativos, críticos e empáticos”, diz a escola.