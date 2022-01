Legislativas 2022: Alterações nas secções de voto no concelho de Oliveira do Bairro

Na maior parte dos polos escolares do concelho as eleições acontecem nos pavilhões desportivos e não nas salas de aula.

Tendo em conta o pico da pandemia da Covid-19 que atravessamos, a Câmara de Oliveira do Bairro decidiu introduzir algumas alterações em relação às secções de voto para as eleições do próximo domingo, uma vez que todas elas vão ficar a funcionar em estabelecimemtos escolares com aulas no dia seguinte.

Assim, a autarquia decidiu proceder a alterações nas seções de voto situadas nos Polos Escolares Oiã Nascente, Oiã Poente, Vila Verde, Bustos, Troviscal e Palhaça, onde o exercício do direito de voto acontecerá nos pavilhões desportivos destas escolas e não nas salas de aula, como era habitual. É importante referir que os eleitores terão acesso às mesas de voto pela porta lateral e não frontal, como tem sido habitual em eleições anteriores.

Nos Polos de Oliveira do Bairro e Oiã Centro a votação para as legislativas vai decorrer sem alterações, de forma semelhante aos últimos atos eleitorais, na medida em que estas escolas não têm pavilhão desportivo.

Esta foi a forma que a Câmara de Oliveira do Bairro entendeu levar a cabo para salvaguardar as questões de segurança no âmbito da Covid-19 nestas escolas, que vão funcionar de forma regular no dia seguinte às eleições.

Importa reiterar que são apenas estas alterações que estão preconizadas. Os eleitores deverão votar nas secções de voto habituais, conferindo no respetivo polo escolar a localização exata onde podem exercer esse direito.

Se ainda não sabe verifique o local e secção de voto das seguintes formas: