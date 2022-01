Legislativas 2022: Volt aposta em oliveirense para cabeça de lista por Aveiro

André Ferreira, da Mamarrosa (Oliveira do Bairro) é o cabeça de lista para o círculo eleitoral de Aveiro do partido Volt Portugal. Profissional da Comunicação e Marketing com 43 anos, este mamarrosense é licenciado em Comunicação Empresarial e Relações Públicas.

O Volt Portugal apresenta-se às próximas legislativas como partido político de dimensão e expressão europeia que surgiu sob a forma movimento em 2017, tendo sido depois formalmente oficializado pelo Tribunal Constitucional enquanto partido a 25 de junho de 2020. Na sua génese e na sua visão o Volt defende “uma Europa unida, plenamente democrática, e igualmente solidária e inclusiva para todos, sem qualquer exceção”.

“O Volt Portugal assume-se como um partido de caracter progressista como resposta ao conservadorismo e conformismo que pautam a sociedade e enquanto impulso para o aperfeiçoamento da sociedade nas suas várias dimensões, salvaguardando a liberdade, igualdade, solidariedade e a dignidade. Para o partido a componente ecológica está intrinsecamente ligada ao progressismo e ao bem-estar social, daí uma atenção muito particular à sustentabilidade das soluções encontradas e o seu impacto na natureza por forma a encontrar um ponto de equilíbrioe uma mais valia de parte a parte, que garanta a preservação do meio ambiente”.

Para estas Legislativas, as três grandes bandeiras defendidas pelo partido passam pelo “Estado Inteligente e integrado, promover o renascimento económico (e social) e uma intervenção eficaz no que toca à mitigação e controlo das alterações climáticas”.

O líder da candidatura por Aveiro, André Ferreira, encontra-se a trabalhar como responsável de Marketing e Vendas numa empresa de Biotecnologia na área metropolitana do Porto. Segundo as suas palavras a estratégia do Volt Portugal para Aveiro passa por “apresentarmo-nos como uma opção para o futuro, uma opção diferenciada da política mais tradicional, e ganhar a confiança e a representatividade necessária que nos permita fazer parte do processo de decisão em Aveiro”.