Legislativas: CDS e BE perdem representação por Aveiro na Assembleia da República

O CDS e o Bloco de Esquerda (BE) perderam os 3 deputados que tinham na Assembleia da República, 1 no caso do CDS, 2 no caso do BE.

No total dos 16 mandatos por Aveiro, foram eleitos 8 deputados pelo PS (mais um do que em 2019), 7 deputados do PSD (mais um do que em 2019) e o CHEGA elege, pela primeira vez, um deputado por Aveiro.

Foram eleitos, pelo PS: Pedro Nuno Santos, Cláudia Santos, Filipe Neto Brandão, Porfírio Silva, Susana Correia, Hugo Oliveira, Joana Sá Pereira e Bruno Aragão.

Pelo PSD: António Topa Gomes, Paula Cardoso, Ricardo Sousa, Helga Correia, Rui Cruz, Carla Madureira e Rui Vilar.

Pelo CHEGA, foi eleito Jorge Valsassina Galveias.

De referir ainda que há 3 deputados bairradinos eleitos: Joana Sá Pereira (PS), Paula Cardoso e Rui Cruz (ambos do PSD).