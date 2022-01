Lista da Iniciativa Liberal por Aveiro integra três bairradinos

Ana Cláudia Breda e Pedro Ferreira, de Águeda, e Marlene Almeida, de Anadia, fazem parte da lista de candidatos da Iniciativa Liberal (IL) pelo círculo eleitoral de Aveiro, às eleições legislativas do próximo domingo, dia 30 de janeiro. O anadiense Mário Rui Oliveira, engenheiro eletromecânico, residente em Famalicão, também integra a lista, mas como suplente.

A lista do IL pelo círculo de Aveiro é encabeçada por Cristiano Santos, enfermeiro, especialista em saúde mental, residente em Santa Maria da Feira.

Ana Breda é a bairradina que está mais bem posicionada na lista, ocupando o 3.º lugar. Tem 24 anos, é natural de Águeda e trabalha numa empresa norte-americana na área de e-Commerce.

Ana Cláudia Breda, Águeda

Para a candidata do IL, a zona da Bairrada, apesar da sua riqueza e potencial, “não tem a valorização que merece”. Ana Breda acredita que, “com uma economia mais livre e menos estranguladora do crescimento económico, será possível potenciar estas áreas extremamente atrativas e tornar a região da Bairrada e o distrito de Aveiro num marco importante do desenvolvimento do país”. Defende “um país menos burocrático, com uma carga fiscal menor sobre o trabalho, atrativo à criação e dinamização de postos de emprego, e da promoção da meritocracia”.

Na mesma linha de pensamento está Pedro Ferreira, também natural de Águeda, em 14.º lugar da lista do IL por Aveiro. É Engenheiro de Electrónica e Telecomunicações, e trabalha há mais de 20 anos em empresas multinacionais norte-americanas de tecnologia da Fortune 500. Em 2021 decidiu integrar a Iniciativa Liberal, “o partido que luta pela prosperidade de Portugal e para libertar a economia da asfixia do Estado”.

Pedro Ferreira, Águeda

Marlene Almeida, 45 anos, natural de Avelãs de Caminho mas a residir em Sangalhos, é a 16.ª da lista do IL. Atualmente trabalha como diretora de exportação numa empresa do ramo alimentar. Decidiu ser candidata pelo partido da Iniciativa Liberal porque tem um filho e custa-lhe “ver gerações de jovens qualificados a emigrar e pensar que um dia possa ser o meu”.

Marlene Almeida, Anadia

Na sua opinião, o país precisa de “dar uma volta de 360º que apenas a Iniciativa Liberal tem capacidade e espírito reformista para o fazer. É fundamental aumentar já os salários líquidos, diminuindo a carga fiscal e fazendo emagrecer o Estado para que seja tão atrativo viver cá como noutros países desta Europa fora”.