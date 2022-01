Mira cancela festejos do Carnaval 2022

A Câmara de Mira decidiu, pelo segundo ano consecutivo, cancelar as festividades alusivas ao Carnaval de 2022 devido à pandemia de Covid-19.

Face à evolução da pandemia Covid-19 a nível nacional e local, e na sequência do anúncio das novas medidas de controlo e mitigação da pandemia de covid-19 definidas pelo Governo e da declaração do estado de calamidade, que irá vigorar até 20 de março, o executivo municipal entende não estarem reunidas as condições de segurança para que os habituais três desfiles se realizem.

“Temos a esperança de, num futuro próximo, voltarmos a organizar eventos em que possamos estar novamente todos juntos”, sublinha o autarca Raul Almeida, acrescentando que “mesmo sem garantias de se realizarem, devido à pandemia, estão a ser preparados diversos eventos de âmbito cultural e desportivo para dinamizar todo o território, e que a seu tempo serão anunciados.”