Município de Anadia adquire terrenos para ampliar ZI de Amoreira da Gândara

Foto de arquivo JB

O Município de Anadia vai adquirir seis parcelas de terreno, com uma área total de 40.530m2, com o objetivo de ampliar a Zona Industrial de Amoreira da Gândara (ZIAG), num investimento que ronda os 130 mil euros. A deliberação foi tomada na última reunião de executivo, no dia 13 de janeiro.

Recorde-se que, em 2021, o Município aprovou o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Amoreira da Gândara, que vai permitir que este parque industrial possa duplicar a sua capacidade, em termos de lotes, dando assim resposta à procura de espaços de grandes dimensões, por parte de investidores, que pretendem instalar as suas indústrias no concelho.

A nova zona de implantação corresponde a uma área superior a 36 hectares, estando prevista a criação de 16 novos lotes, de grande, média e pequena dimensão, para atividades empresariais.

De realçar ainda que um dos objetivos estratégicos do Município de Anadia prende-se com o desenvolvimento económico do concelho, em cumprimento do qual desenvolveu e está a implementar o programa “Invest em Anadia” I Estratégia Municipal de Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas, assumindo um papel ativo na promoção do empreendedorismo, no apoio às empresas e no reforço da captação de investimento.

Simultaneamente, a Câmara Municipal de Anadia está também a trabalhar na requalificação e ampliação das Zonas Industriais existentes no concelho, por forma a contribuir para a captação de um maior investimento e para a fixação de empresas no território municipal.