Novo parque de estacionamento da Mealhada já está aberto à população

O novo parque de estacionamento, cujo investimento rondou os 643 mil euros (mais IVA), é composto por 96 novos lugares de estacionamento. Destes, 70 foram criados junto à Rua Ponte de Viadores, entre a linha do Norte e o arruamento, sendo oito lugares destinados a pessoas com mobilidade condicionada.

Na bolsa de estacionamento criada entre a Rua das Oliveiras e a Rua Branquinho de Carvalho foram criados 20 lugares, dos quais dois são destinados a pessoas com mobilidade condicionada e três são reservados a veículos elétricos com futuro posto de carregamento.

Na Rua Branquinho de Carvalho foram criados mais seis lugares, sendo dois deles destinados a veículos elétricos com futuro posto de carregamento.

O projeto incluiu também a criação de três espaços para o parqueamento de bicicletas, com uma capacidade total de 72 bicicletas.

A criação deste parque de estacionamento traduz também uma melhoria significativa no tráfego bem no centro da cidade. A Rua 27 de Setembro, na Urbanização do Choupal, passa a estar ligada à Avenida Dr. Manuela Lousada, através do prolongamento da Rua Ponte de Viadores, passando, esta via, a ter dois sentidos e a ser o acesso ao parque de estacionamento. A Rua Ponte de Viadores e o parque de estacionamento podem também ser acedidos pelas ruas José Branquinho de Carvalho, Rua das Oliveiras e Rua Eduardo Alves de Matos, junto ao edifício da Câmara Municipal da Mealhada.

“Esta é uma das obras que temos em curso que, terminada, colocámos, sem demora, ao serviço de residentes e comerciantes. O nosso foco é facilitar e melhorar a vida dos munícipes e julgamos que este parque de estacionamento é uma peça essencial para dar vida ao centro da cidade, uma vez que é mais fácil estacionar muito próximo das áreas comerciais e de serviços”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

A obra, designada de “Requalificação do vazio urbano com parque de estacionamento no centro histórico da Mealhada”, integra o Plano de Ação de Regeneração Urbana da Mealhada (PARU), juntamente com a “Requalificação Urbanística do Centro Histórico da Mealhada”, ainda a decorrer no núcleo histórico mais a sul da cidade.

Esta empreitada, que ascende a 1,3 milhão de euros, está também a entrar na fase final. “Temos acompanhado esta obra de uma forma muito próxima junto do empreiteiro e é com satisfação que podemos adiantar que tudo leva a crer que a obra esteja terminada já em final de março, antecipando o prazo de execução. Concluídas estas intervenções de fundo, podemos avançar para as medidas concretas no sentido de devolver, verdadeiramente, o espaço público aos cidadãos, de forma a que o centro da cidade se torne um espaço aprazível”, realça António Jorge Franco.