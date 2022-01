Nuno Dias é o melhor Treinador de Clube do Mundo

Depois de várias tentativas, lá chegou a hora. O treinador bairradino, de 49 anos, que treina a equipa principal de futsal do Sporting, foi distinguido com o prémio de Melhor Treinador de Clube do Mundo nos Futsal Planet Awards 2021.

Foi a primeira vez que ganhou este prémio. Antes, Nuno Dias havia conseguido um segundo (2019) e dois terceiros lugares (2018 e 2020).