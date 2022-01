Passeio Solidário Fullracing vai doar bens ao Banco Alimentar Contra a Fome

Dia 12 de fevereiro o Clube Desportivo Fullracing vai realizar pela quinta vez um passeio de bicicleta solidário, que vai oferecer ao Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro, pelo segundo ano consecutivo, todos os bens angariados através dos participantes. Além dos inscritos, o Passeio Solidário Fullracing, que é gratuito e se realiza em Águeda, concelho que recebe a sede do clube, vai ter a participação dos corredores da equipa profissional de ciclismo Glassdrive / Q8 / Anicolor.

Aurora Cunha e os irmãos Nelson e Sérgio Rosado, os Anjos, também se associaram à causa e já estão inscritos, esperando-se a participação de mais pessoas ligadas à modalidade, bem como algumas entidades. No total serão percorridos 12 km de estrada pela zona da cidade de Águeda, em estilo de passeio, para que pequenos e graúdos possam participar, com qualquer tipo de bicicleta. A partida está marcada para as 10h30 horas, no Largo 1.º de Maio, mesmo local que assinala a chegada.

A um mês do evento já foi ultrapassada a fasquia das 100 inscrições, que são gratuitas e podem chegar de qualquer parte do país. Basta aceder a www.racingtime.pt e introduzir os dados. Em troca, o Clube Desportivo Fullracing sugere que cada participante entregue um bem alimentar – arroz, massa, leite, açúcar, farinha, leguminosas em conserva (feijão e grão) ou em seco, cereais de pequeno-almoço e bolachas, atum e salsichas (enlatados) –, a entregar posteriormente ao Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro.

Este evento de cariz solidário, que também pretende ser uma oportunidade para promover a prática do ciclismo, vai cumprir com todas as diretrizes impostas pela DGS em virtude do cenário da pandemia de Covid-19.

Carlos Pereira, team manager do Clube Desportivo Fullracing, dá o exemplo e já se inscreveu. Escolheu o dorsal com o número 1000, explicando que “quanto mais inscritos houver, mais bens essenciais serão doados, porque cada inscrição vai representar um bem alimentar entregue pelo Clube Desportivo Fullracing à entidade beneficiária. Mil inscritos são mil bens doados e este é o nosso objetivo. Por sermos o rosto de todas as empresas que nos apoiam e suportam o nosso projeto de ciclismo, cumprindo a sua vertente social e do Município de Águeda, entendemos que é nossa missão ajudar quem está a passar sérias dificuldades”. Os interessados podem inscrever-se em http://racingtime.pt/passeiosolidario?p=786