Paulo Rodrigues (Rei dos Leitões) nomeado para Empresário de Restauração do Ano

António Paulo Rodrigues, do restaurante Rei dos Leitões, na Mealhada, está nomeado para o Prémio Especial Empresário de Restauração do Ano 2021, no âmbito dos Prémios do Mesa Marcada. Trata-se de um prémio instituído pela primeira vez pelo mais prestigiado site de informação e comentário sobre restaurantes em Portugal e não visa o investidor puro, mas sim o profissional que pode ser proprietário ou que “apenas” lidera o restaurante (ou grupo de restaurantes).

Na figura do empresário de restauração que vai ser distinguido cabem vários modelos e profissionais com diversos perfis: “o gestor que controla a partir dos bastidores; o anfitrião que não dispensa o contacto diário com os clientes, o chefe empreendedor que assume esse papel com o mesmo empenho com que assume a cozinha, etc.”, avança o Mesa Marcada.

O site esclarece que, entre os quatro candidatos, estão “dois profissionais que encaixam no perfil do restaurador anfitrião, ambos de duas grandes instituições do meio: António Paulo Rodrigues, do Rei dos Leitões, (Mealhada) e Pedro Cardoso, do Solar dos Presuntos (Lisboa)”. Do outro lado, “inserido num conceito de uma marca de luxo, com diversas extensões, temos a dupla Paula Amorim/Miguel Guedes de Sousa, do Amorim Luxury Group, criadores dos espaços Jncquoi; e, por fim, numa outra vertente, a do chef empreendedor, temos Vasco Coelho Santos, bastante activo nestes dois último dois anos de pandemia, com diversos conceitos criados a partir da cozinha experimental do Euskalduna”.

O nome do vencedor (ou da dupla, se for o caso), bem como dos restantes prémios, será revelado esta quarta-feira, dia 12 de janeiro, a partir das 17h30, numa cerimónia virtual (com transmissão em streaming) no Mesa Marcada.