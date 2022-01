Premiados dos Sorteios de Natal em Anadia e Oliveira do Bairro já são conhecidos

As listagens dos premiados de ambos os concursos podem ser consultadas no site da ACIB.

Oliveira do Bairro

A ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada procedeu à extração das senhas dos Sorteios de Natal do Comércio Local de Anadia e de Oliveira do Bairro 2021.

Em Anadia, o sorteio decorreu na passada sexta-feira, dia 7 de janeiro, pelas 16h, na Câmara Municipal de Anadia, tendo sido sorteados 100 prémios de 100 euros cada um.

Em Oliveira do Bairro, a extração das senhas decorreu também no dia 7, mas pelas 17h, na Câmara Municipal. Foram sorteados 50 prémios de 100 euros cada um.

As listagens dos premiados de ambos os concursos podem ser consultadas no site da ACIB em www.acib.pt . Os premiados serão contactados pela ACIB para serem informados do procedimento para a reclamação dos prémios.

Os Sorteios foram organizados em parceria com as respetivas autarquias e tiveram a autorização da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

Confira as reações dos Municípios de Anadia e de Oliveira do Bairro a esta iniciativa na próxima edição do Jornal da Bairrada.