Presidente da Câmara lidera associação Maravilhas da Mealhada

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de executivo, que o presidente, António Jorge Franco, seja o representante da autarquia na Associação Maravilhas da Mealhada, entidade responsável pela promoção da marca “Água | Pão | Vinho | Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, desde 2010.

António Jorge Franco ficará a presidir ao Conselho de Administração da Associação Maravilhas da Mealhada que, além da Câmara Municipal da Mealhada, integra diversos operadores económicos no âmbito das quatro iguarias que fazem esta marca, desde produtores de vinho a assadores de leitão, padeiros ou profissionais da hotelaria e da restauração.

“É nossa intenção apostar fortemente na promoção desta marca e, com ela, potenciar toda a economia da região. Queremos servir produtos de excelência de forma a garantir a satisfação por parte dos clientes e consumidores que se deslocam ao nosso concelho com legítimas expectativas de degustar produtos tradicionais e genuínos”, afirma o autarca.

“Água | Pão | Vinho | Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” é uma marca criada pela Câmara Municipal da Mealhada, em 2007, que visa valorizar e promover os quatro ícones gastronómicos do concelho, distanciando-os de outros que não são mais do que meras reproduções, sem respeito pela tradição e genuinidade. São eles a água do Luso, o pão de quatro bicos cozido em forno a lenha, o vinho dos produtores do concelho e o leitão da Bairrada. Em 2016, o projeto incorporou a categoria de “Produtos Alimentares Associados”, dirigida a produtos que representem um efetivo acréscimo de valor à marca. Os primeiros a serem validados foram os casticitos, um pastel de uva e espumante, os caramujos e as cavacas do Luso, cuja receita vem de há mais de um século.

Esta marca tem como elementos distintivos a bandeira e os selos de qualidade. Ao deparar-se com estas insígnias num restaurante, numa cafetaria ou num produtor de vinho ou leitão, o consumidor tem a garantia que encontrará à sua mesa uma boa água, um bom vinho, o pão mais genuíno e o melhor leitão do país. Existem cinco selos de qualidade: o mais abrangente diz respeito a todos os produtos e só pode ser utilizado pelo aderente que é distinguido em todos os elementos. Os outros quatro dizem respeito a cada um dos produtos – água, pão, vinho e leitão – e podem ser atribuídos individualmente.

“O objetivo continua a ser o mesmo da data de criação: o garantir ao consumidor a qualidade e a autenticidade dos produtos, sublinha António Jorge Franco.