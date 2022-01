Tômbola de Natal ajuda a dinamizar comércio tradicional em Cantanhede

A Associação Empresarial de Cantanhede (AEC) realizou no passado dia 16 de janeiro, nas suas instalações, o sorteio dos prémios referentes à Tômbola de Natal 2021.

O evento contou com a presença da vereadora do Município de Cantanhede, Célia Simões, e alguns dos representantes dos estabelecimentos comerciais aderentes.

Na ocasião, a presidente da direção da AEC, Cristina Antunes, agradeceu a parceria com o Município de Cantanhede, no âmbito das animações de Natal 2021, esperando que a pandemia passe e que, em situações futuras, “possamos fazer mais e melhores iniciativas”. Agradeceu também aos 38 estabelecimentos que participaram na tômbola de Natal, não deixando de reconhecer que esta e outras iniciativas “servem para fortalecer o comércio tradicional” e que este tem mostrado que tem produtos e serviços muito bons que as pessoas podem comprar “sem ter a necessidade de sair para fora do concelho”.

Para Cristina Antunes “a importância e a proximidade que o comércio tradicional tem para com o cliente” é outra mais valia a destacar.

Nesta última edição estiveram a sorteio 9 mil senhas nos estabelecimentos aderentes. Agora, a entrega dos prémios (adquiridos nos estabelecimentos aderentes ao sorteio, como forma de dinamizar as compras no comércio tradicional), decorrerá no próximo dia 21 de janeiro, pelas 18h, na sede da AEC.

Notícia completa na próxima edição do JB.