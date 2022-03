ACIB entrega prémios de 1.º concurso online de Montras de Natal

A ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada entregou os prémios às montras vencedoras do 1.º Concurso Online de Montras de Natal 2021, que decorreu de 13 de dezembro a 3 de janeiro.

O primeiro classificado foi a Oiã Kids, de Oiã, seguido da AliÓpticas, de Anadia, ficando O Alecrim, de Águeda, em 3.º lugar. 1.º Classificado: Oiã Kids 3.º Classificado: Alecrim

Participaram ainda A Loja da Fátima (Anadia), Cavalinho (Oliveira do Bairro), ElectroSilvério (Bustos), Ginóflorista (Oliveira do Bairro), Glory’s (Oiã), Óptica Pereira (Anadia e Bustos), Papelaria Lita (Anadia), S&S Modas (Águeda) e Vei-Gás (Anadia).

O concurso foi uma iniciativa exclusiva para os associados da ACIB e tinha como objetivo dinamizar e valorizar o comércio local, tornando-o mais atrativo durante a quadra natalícia e, simultaneamente, embelezar as ruas dos concelhos de abrangência da associação. 1.º lugar 2.º lugar 3.º lugar

As fotografias das montras a concurso foram publicadas na página de Facebook da ACIB. As três fotografias que contabilizaram o maior número de gostos e/ou adoros do público foram as vencedoras.

Esta iniciativa teve o patrocínio do Jornal da Bairrada.