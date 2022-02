Águeda e Borralha: União de Freguesias quer assumir gestão do Souto do Rio

A União de Freguesias de Águeda e Borralha está disponível para aceitar o desafio para a requalificação e manutenção do Parque do Souto do Rio, esperando encontrar com a Câmara a melhor solução, através de uma delegação de competências para aquele objetivo, disse ao JB Nuno Cardoso, presidente da União de Freguesias.

O emblemático parque de lazer e praia fluvial, situado na Borralha e banhado pelo Rio Águeda, há muito que perdeu a importância que teve outrora, mostrando sinais de abandono, que algumas intervenções pontuais não conseguiram disfarçar ao longo dos anos.

“É uma pena o Souto do Rio estar assim. Aquele parque está carregado de história e de memórias e é um espaço excelente”, frisou Nuno Cardoso, apontando que a União de Freguesias quer mudar o rumo daquele parque. “Não queremos que seja mais do mesmo e estamos disponíveis – porque sabemos que é uma vontade da população – para aceitar a reestruturação e a manutenção se a verba a acordar com a Câmara nos permitir levar a cabo estas intervenções para fazer renascer o Souto do Rio”, disse.

Com três meses de trabalho já levados a cabo, a nova equipa que gere os destinos da União de Freguesias da sede do concelho e da vizinha Borralha está apostada em “ouvir mais a população” e “promover a união de todas as pessoas e dos muitos lugares”.

