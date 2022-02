Águeda já tem representantes para final do Concurso Intermunicipal de Leitura

O Centro de Artes de Águeda acolheu, no sábado, a 2.ª Fase do Concurso Intermunicipal de Leitura, onde foram selecionados os vencedores de cada categoria (1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário) que vão representar o Concelho de Águeda na final intermunicipal agendada para dia 23 de abril, no Cine-Teatro de Estarreja.

Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, afirmou, no final do evento, que os alunos, “ao colocarem-se numa posição de exposição pública, estão a construir o vosso próprio futuro” e a preparem-se para, por exemplo, terem uma postura positiva numa entrevista de trabalho. “A leitura é cultura e vocês serão diferentes de todos os outros que não leem”, disse Edson Santos, sublinhando que os jovens alunos “são um exemplo para o Município, para as escolas, para os professores e pais”.

O também vereador da Cultura desafiou estes alunos a continuarem este percurso de crescimento individual através da leitura, com que “vão fazer a diferença no futuro”, frisando que “a leitura é cultura”.

A 2.ª fase do Concurso Intermunicipal de Leitura é organizada pela Rede de Bibliotecas de Águeda (constituída pela Biblioteca Municipal Manuel Alegre e pelas Bibliotecas Escolares do concelho) e o Júri do Concurso foi constituído por Helena Pires, Ivo Prata e Sílvia Marques.

“É sempre muito bom estar entre a promoção das letras, do ler e do livro”, disse Ivo Prata, salientando, “o orgulho e a alegria” de fazer parte desta festa em torno “do livro e da palavra escrita”, disse também Helena Pires. Os jurados realçaram que os alunos dificultaram a tarefa que lhes estava incumbida, ao prestarem provas de “excelente qualidade”.

Defendendo que “a leitura é uma forma de felicidade”, a jurada Sílvia Marques desafiou os alunos a continuarem a ler e a serem, assim, “muito felizes”. Por seu turno, os alunos vencedores (ver lista em baixo) salientaram a alegria e a satisfação de representar Águeda na final imtermunicipal: “Fiquei muito feliz”, disse João Almeida, vencedor entre os alunos do 1.º Ciclo e Margarida Pereira, vencedora do 2.º Ciclo, declarou que “queria muito ganhar. Ainda por cima vou representar o meu ano e a minha escola”, apontou.

Mariana Marques Rosa, do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, disse que “é um orgulho representar Águeda”, esperando que “corra bem”. Já a vencedora da categoria do Ensino Secundário, Sara Oliveira, da Escola Secundária Marques de Castilho, diz que “foi uma honra participar no concurso” e que “não estava à espera do resultado. Gostei muito da experiência e de ler este livro, que era muito interessante”, declarou. Quanto à final, na qual “é um orgulho” defender Águeda, espera conseguir um bom desempenho e “que corra tão bem”, sublinhando que já fica “bastante feliz de ter chegado até aqui, já foi uma boa experiência”.

Refira-se que o Concurso Intermunicipal de Leitura é um concurso escolar, promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), dirigido a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública e privada dos 11 Municípios que compõem a CIRA. Este concurso visa proporcionar à comunidade educativa uma oportunidade renovada de estimular, nos alunos, o gosto pelo livro e pela leitura.

Premiados

Os premiados das escolas de Águeda nesta 2.ª Fase foram os seguintes:

1.º Ciclo:

1.º lugar – João Almeida (Agrupamento de Escolas de Águeda)

2.º lugar – Afonso Martins (Agrupamento de Escolas de Águeda)

3.º lugar – Maria Teixeira (Agrupamento de Escolas de Águeda Sul)

2.º Ciclo:

1.º lugar – Margarida Pereira (Agrupamento de Escolas de Águeda)

2.º lugar – Daniela Morais (Agrupamento de Escolas de Águeda)

3.º lugar – Artur Vasconcelos (Agrupamento de Escolas de Águeda Sul)

3.º Ciclo:

1.º lugar – Mariana Rosa (Agrupamento de Escolas de Águeda Sul)

2.º lugar – Mafalda Bernardino (Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga)

3.º lugar – Joana Ferreira (Agrupamento de Escolas de Águeda Sul)

Ensino Secundário:

1.º lugar – Sara Oliveira (Escola Secundária Marques de Castilho)

2.º lugar – Beatriz Santos (Escola Secundária Adolfo Portela)

3.º lugar – Manuel Rés (Escola Secundária Adolfo Portela)