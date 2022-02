Alunos dos Salesianos de Mogofores vão ter certificação em Inglês

Protocolo com a Cambridge University Press e Cambridge Assessment English abrange 7500 alunos das Escolas Salesianas em Portugal bem como todos os professores.

A Fundação Salesianos acaba de estabelecer um protocolo com Cambridge University Press e Cambridge Assessment English, que visa garantir a todos os alunos uma progressiva valorização da sua proficiência em inglês.

Os cerca de 7500 alunos que todos os anos frequentam as Escolas Salesianas em Portugal, terão, assim, a oportunidade de incrementar o desenvolvimento das suas competências, sendo-lhes proporcionadas condições para a certificação da aprendizagem, processo que culmina com a possibilidade de obtenção de um nível C1 Advanced em inglês. De igual forma, todos os professores terão igualmente a possibilidade de verem reforçada a sua formação, através de vários programas a desenvolver de forma regular, já a partir do corrente ano letivo.

Neste universo encontram-se também os alunos do Colégio Salesiano de Mogofores.

Ao JB, o padre Tarcízio Morais, Coordenador da Equipa da Área Educativa da Fundação Salesianos, destaca ainda que este protocolo foi recebido de forma muito positiva tanto por parte dos pais como dos alunos, “por reconhecerem o valor que uma iniciativa desta dimensão pode aportar no futuro destes jovens”.

Concretamente em relação aos alunos de Mogofores, acrescenta que, “os próximos anos serão anos de ajustes entre a realidade atual e o alcance das metas previstas no protocolo”, estimando-se que, o mais tardar, em 2023-24, “já possamos ter alunos habilitados a obter a certificação de nível C1, no final do ensino secundário”.

Ao JB, este responsável refere também que “uma parceria desta dimensão tem, a nosso ver, um conjunto de vantagens para todos os alunos das escolas Salesianas de todas as regiões. A certificação das competências linguísticas dos alunos será assegurada por entidades externas a cada uma das escolas, com a chancela de Cambridge Assessment English, o que permite a aprendizagem de um inglês mais exigente e alcance de um patamar de excelência que é conferido pelo nível C1.

Além disso, este protocolo visa facilitar a participação dos alunos em projetos de âmbito internacional na área educativa, e futuramente no mercado de trabalho”, na medida em que “hoje em dia, o domínio da língua inglesa é fundamental e incontornável, e a certificação internacional e vitalícia irá munir os nossos jovens com as ferramentas necessárias para fazer frente aos desafios de uma sociedade global e sem fronteiras”.