Bicicletas elétricas beÁgueda com utilização gratuita até final do ano

A utilização das beÁgueda vai continuar gratuita até final do ano. A medida pretende impulsionar ainda mais a utilização das bicicletas elétricas de Águeda e, consequentemente, continuar a possibilitar o seu uso por um cada vez maior número de utilizadores.

“Temos visto um aumento considerável de utilizadores, são cada vez mais as solicitações que nos chegam e esta aposta estratégica que implementamos na mobilidade suave tem surtido um efeito muito positivo no concelho”, referiu na última reunião do executivo municipal Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda.

Segundo números avançados pela autarquia, o número de utilizadores das beÁgueda quase duplicou em 2021 relativamente ao ano anterior e apenas no mês de janeiro deste ano registaram-se 80 novos utilizadores.

O projeto beÁgueda dispõe atualmente de 14 parques distribuídos pelo concelho e 34 bicicletas elétricas, sendo que a Câmara de Águeda pretende ampliar a rede, com a instalação de novos parques (integrando um previsto no âmbito da execução do Orçamento Participativo Jovem), a ampliação dos parques existentes e a aquisição de novas bicicletas para suprir as necessidades de toda a rede.

A Câmara Municipal de Águeda decidiu, assim, prolongar a isenção de pagamento da utilização das beÁgueda, que foi implementada durante o período pandémico, tendo em conta não só a permanência dos pressupostos e as orientações da DGS no combate à COVID-19, como se pretende, nesta fase, realizar os ensaios necessários e ajustamento das funcionalidades para o alargamento da rede.