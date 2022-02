Bussaco na rota de novo documentário da Ukbar Filmes

O documentário da produtora Ukbar Filmes, que se centra numa teoria da conspiração entre cogumelos mágicos, humanos e pombos-correio, beneficia das paisagens únicas da Mata Nacional do Bussaco, enquanto a Mata e o território Mealhada beneficiarão da exposição mediática que o documentário irá gerar. Por essa razão, a Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de executivo municipal, a atribuição de 1.500 euros para apoiar este novo projeto de cinema da Ukbar Filmes, o documentário “Pharmacon”, que inclui diversas filmagens na Mata Nacional do Bussaco.

Além da promoção natural e paisagística do património, o Município será incluído nas redes de promoção do filme e terá uma sessão especial de apresentação de “Pharmacon”, com a presença do realizador Jorge Jácome.

“Há aqui um duplo contributo: o de apoio à produção artística de algo de elevado nível e o de valorização e promoção do nosso território que será visionado nos circuitos internacionais de cinema”, sublinha Gil Ferreira, vereados da Cultura da Câmara Municipal da Mealhada.

A Ukbar Filmes é uma das principais produtoras de cinema e televisão de Portugal, tendo estreado, em 2020, “A Espia”, que marcou o regresso de Daniela Ruah à ficção nacional, mais de uma década depois, e a “Crónica dos Bons Malandros”, ambas séries de ficção nacionais mais vistas, desde 2016, na RTP. Esta produção conta com apoios nacionais, nomeadamente do ICA, Instituto do Cinema e Audiovisual.