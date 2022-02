CALCOB: “Modelo de gestão é ganhador muito pelo serviço social que presta”

Oliveira do Bairro

Fernando Silva foi reeleito presidente da direção da Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos (CALCOB), estando ligado àquela instituição desde o seu aparecimento, há 45 anos.

Depois de ter desempenhado funções de gestor da casa, hoje é diretor de uma cooperativa que há quatro décadas e meia tinha apenas uma máquina de calcular e hoje tem um património de milhões e uma presença, cada vez maior, no mercado e no apoio aos agricultores da região.

Em entrevista ao JB, o reeleito presidente fala das memórias do passado e das apostas que estão no horizonte de uma das cooperativas mais importantes da região e do país.

Saiba tudo aqui ou na edição impressa de 3 de fevereiro.