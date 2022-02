Câmara aprova condições de licitação de lojas no Mercado da Pampilhosa

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, as condições de licitação das lojas ainda vagas no Mercado da Pampilhosa. Serão colocadas a hasta pública, dia 8 de março, duas lojas exteriores e sete lojas interiores, tendo o executivo aprovado como base de licitação o valor de 500 euros para cada uma. Acresce a taxa mensal de concessão, sendo de 29,25 euros para as lojas exteriores e de 94,50 euros para as lojas interiores (com direito a parqueamento).

O Regulamento do Mercado Municipal da Pampilhosa (RMMP) entrou em vigor no dia 29 de julho de 2021, tendo sido atribuídas oito lojas exteriores e uma interior aos operadores que já estavam instalados no Mercado e que, no decorrer das obras de beneficiação do mesmo, ocupavam os contentores disponibilizados para a sua atividade.

O Mercado da Pampilhosa foi objeto de uma profunda intervenção, finalizada em 2021, que o transformou num espaço moderno, mantendo, no entendo, a traça original.

O mercado divide-se em dois pisos, funcionando o núcleo central ao nível do rés-do-chão, onde existem as bancas do mercado, 18 lojas, oito apoios de loja, áreas técnicas e gabinetes de apoio ao mercado, instalações sanitárias, dois espaços polivalentes, elevador, arrumos e uma moradia unifamiliar de habitação do guarda do mercado. O segundo andar é composto pelo varandim, dois espaços polivalentes e arrumos.

A intervenção incluiu também toda a envolvente ao Mercado, com o alargamento das áreas de estacionamento.