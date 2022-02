Câmara da Mealhada adere à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude

A Câmara Municipal da Mealhada aderiu à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude assumindo, assim, o compromisso de criar mais e melhores políticas amigas da juventude. O objetivo é desafiar os jovens mealhadenses a pensarem e criarem as suas próprias políticas, encontrando no Município um parceiro para a concretização das mesmas.

“Há um novo caminho a trilhar nas políticas de juventude da Mealhada e esta adesão é apenas um sinal desta nova política que pretendemos desenvolver. Queremos desafiar os jovens a serem eles o epicentro das suas políticas, a serem eles a tomar as rédeas em relação àqueles que são os seus interesses”, explica Hugo Silva, vereador da Câmara da Mealhada.

Além desta adesão à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, irá ser reativado o Conselho Municipal da Juventude e a própria casa da Juventude ganhará nova vida com a multiplicação das suas potencialidades. “O Município facultará infraestruturas e o apoio necessário a que os jovens participem, criem, desenvolvam”, assegura Hugo Silva.

A pertença a esta Rede, pioneira na conceção, implementação e avaliação de políticas locais de Juventude estruturantes e sustentáveis, potencia a criação de mais e melhores políticas amigas da Juventude, por meio da partilha de boas práticas, da criação de estratégias e da promoção de sinergias associativas e municipais.

Esta plataforma, criada no final do ano de 2020 pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) e que conta já com mais de 143 Municípios portugueses, tem como missão consolidar a ligação e cooperação entre o movimento associativo juvenil e as autarquias, traduzindo-se numa rede de contacto e compromisso para a implementação de reais políticas de juventude, potenciadora de uma abordagem inovadora na forma de encarar as questões da participação jovem.

A FNAJ inclui mais de mil associações juvenis da sua rede nacional, envolvendo cerca de meio milhão de jovens.