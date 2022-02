Centro Cívico de Ourentã vai ser reabilitado

A Câmara Municipal de Cantanhede procedeu à abertura do concurso público relativo à recuperação de um edifício para o Centro Cívico de Ourentã, intervenção que está estimada em 322.240 euros, com prazo de execução previsto de 360 dias.

Depois de ter adquirido o imóvel pelo valor de 40 mil euros, a Câmara Municipal vai avançar agora com as obras de requalificação de modo proporcionar à população um espaço multifacetado e com diferentes valências, designadamente para ensaios do Rancho Folclórico “Os Bairradinos” de Ourentã e lecionar o ensino da catequese.

Nesse sentido, a autarquia entende requalificar a edificação localizada no largo em frente da igreja, bem no centro de Ourentã, que se apresenta como um local apropriado, central e disponível para suprir lacunas existentes nestas áreas.

As obras a realizar desenvolvem-se em 2 pisos, um ao nível térreo onde está previsto o espaço constituído por uma zona ampla de arrumos, que servirá a apoio a serviços de apoio logístico, constituída por uma cozinha, copa de apoio, despensa, instalações sanitárias, inclui ainda o acréscimo de um bloco destinado a pessoas de mobilidade reduzida, com ligação ao pátio posterior, onde está prevista a colocação de uma rampa lateral.

Está projetada ainda para o pátio posterior, a execução de um piso em madeira que servirá de palco para as atuações da coletividade como simultaneamente uma sala de prolongamento do pátio, com a possibilidade de ser tornar área coberta durante dias festivos. De salientar ainda, o aparecimento de uma subcave por debaixo do piso, aproveitando o desnivelamento natural do terreno e que servirá de apoio à arte cénica e religiosa.

Já no piso superior estão previstas as valências da casa paroquial, pelo que a frente mais antiga do imóvel e as salas de catequese têm projetado um acesso independente atendo aos aspetos de ordem funcional do edifício.

Além da beneficiação exterior, a empreitada contempla a intervenção nas paredes interiores, a manutenção do pavimento em madeira nas zonas de circulação e quartos, bem como a remodelação de instalações sanitárias.