Contilheiras trazem “Contilhices” a Águeda no próximo domingo

Contilheiras são coscuvilheiras, mexeriqueiras, faladeiras, mas que ajudam a preservar as histórias no tempo.

No próximo domingo, dia 13, às 16h30, o Orfeão de Águeda recebe o espetáculo “Contilhices”, das Contilheiras, projeto que nasceu em 2017 pela boca das atrizes Linda Rodrigues e Joana Teixeira e apresenta-se pela primeira vez no Festival Varandas, no Porto, com o espetáculo Pimenta na Boca.

Contilheiras são as mulheres coscuvilheiras, mexeriqueiras, faladeiras que, embora se metam na vida de todos, acabam por ajudar a preservar as histórias no tempo.

Em setembro de 2020 convidam as amigas, também atrizes, Ni Fernandes (de Águeda) e Patrícia Queirós e decidem desenvolver um novo espetáculo. Candidataram-se ao programa Garantir Cultura e construíram “Contilhices”, que é o primeiro espetáculo com as quatro Contilheiras ao mesmo tempo em palco. É um passeio pelas pérolas da língua portuguesa feitas de palavras picantes para resumir conceitos ou ideias populares em espelho com formas literárias, mais ou menos eruditas, com o intuito de fazer pensar.

Provérbios, ladainhas, cantigas e cantilenas, expressões, máximas e passagens das grandes obras dos autores portugueses deste e doutros séculos, numa viagem onde se cruzam tanto com o vernáculo de Bocage como com as ordinarices cheias de saber empírico da Dona Rosa da ribeira.

“Se dizemos palavrões em cena? Dizemos, pois. Mas descartamos o título de malcriadas! Venham descobrir porquê”, convidam.

Bilhetes a 5 euros e com reservas aqui.