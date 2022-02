Dia de Bustos cumpre homenagens e inaugura novo parque de lazer

Nos 102 anos da elevação de Bustos a freguesia, a data foi recordada, como aliás o é anualmente, de forma mais ou menos entusiasta.

Este ano assinalou-se tão importante dia com as homenagens solenes habituais a acontecer, logo pela manhã, com o hastear das bandeiras na sede da Junta, pelas mãos do presidente da Câmara, Duarte Novo, do presidente da Assembleia Municipal, Carlos Ferreira, e do presidente da Assembleia de freguesia, Luiz Gala.

Na presença de outros autarcas locais que quiseram associar-se ao ato, assim como o pároco local, Pedro Correia, a comitiva rumou até ao largo central onde se perpetua, em azulejo, a memória daquele dia.

Depois da, também, tradicional romagem ao cemitério, seguiu-se a última parte das festividades, que no embalo deste dia da criação da freguesia, mostrou uma das últimas criações da União de Freguesias, consubstanciada num parque de lazer – o Parque do Ribeirinho, na Azurveira – que resultou da doação de terrenos dos herdeiros de Jonine Simões Aires para que se efetivasse.

