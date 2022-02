Edifício da estação de Águeda da CP concessionado ao município

O edifício da Estação da CP de Águeda foi concessionado ao município. O contrato, cujo teor foi aprovado na última reunião de Câmara e que agora será assinado pela autarquia e IP, segue-se à autorização anterior para a requalificação do espaço envolvente à estação que está a ser elaborado pela Câmara, e que permite a utilização de terrenos que são do domínio público ferroviário.

“Precisamos de cuidar do património existente no nosso concelho e é justamente isso que iremos fazer tanto no edifício como na zona envolvente à estação da CP de Águeda, conferindo àquela área uma nova centralidade, com uma renovação e modernização do aspeto, tornando-a uma zona de atração turística”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara, esclarecendo que parte do edifício vai ser ocupada com serviços camarários.

Esta concessão interliga-se com o projeto que a autarquia está a desenvolver para aquela zona. A empreitada de requalificação do Largo da Estação, que para além da envolvente da própria estação abrange um troço da Avenida Dr. Joaquim de Mello, a Rua 12 e a Rua 8 de Setembro, num total de cerca de 6.424 metros quadrados e visa colmatar alguns constrangimentos que se verificam naquela zona central da cidade.

Com a intervenção, a Câmara pretende transformar toda aquela área, melhorando a circulação de peões e veículos, bem como tornando a área mais segura e mais atrativa.