ExpoBairrada regressa este ano e já tem data marcada

FOTO DE ARQUIVO

A ExpoBairrada, um dos principais certames da região, regressa no próximo verão depois do interregno forçado pela pandemia nos últimos dois anos, anunciou a Câmara de Oliveira do Bairro, esta quinta-feira.

O evento vai decorrer de 6 a 10 de julho no Espaço Inovação, local que acolhe esta mostra das potencialidades económicas, culturais e associativas do Concelho de Oliveira do Bairro e da região.

A ExpoBairrada será “em linha” com as edições anteriores, mas com inovações e alguns melhoramentos, disse o vice-presidente da Câmara, Jorge Pato, na reunião pública do executivo desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, que aprovou as normas de adesão, inscrição e funcionamento do certame.

Na próxima edição impressa daremos a conhecer mais pormenores desta informação.