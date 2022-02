Expofacic de regresso dois anos depois

Já é oficial. A Comissão Organizadora da Expofacic – Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede confirma a 30.ª edição do evento em 2022, de 28 de julho a 7 de agosto.

A decisão foi tomada na última reunião, na sequência de uma auscultação prévia às principais entidades parceiras, que se manifestaram favoráveis à realização do certame e deram conta do seu interesse e disponibilidade para participarem no que se acredita que virá a ser a melhor edição de sempre.

Durante a reunião da Comissão Organizadora, foi também apresentado o ponto da situação sobre o vasto conjunto de ações desencadeadas para acautelar uma programação de grande qualidade e para garantir a montagem das estruturas e dos equipamentos, ações essas que começaram há já bastante tempo na perspetiva de que haveria condições para o regresso da Expofacic, dois anos depois do interregno imposto pela pandemia de Covid-19.

Entretanto, estão abertas as inscrições para empresas ou pessoas singulares que queiram participar como expositores na Expofacic, conforme acontecia nas anteriores edições. A pré-inscrição pode desde já ser formalizada através de um formulário que pode encontrar aqui.