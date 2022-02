Fim de semana em cheio no atletismo

Leandro Ramos, atleta natural de Bustos, a representar as cores do SL Benfica, sagrou-se campeão no lançamento do dardo

Carla Martinho e Andreia Santos, ambas atletas do RD Águeda, conquistaram, em Braga, o título de campeãs da Europa de Masters de Corta-Mato, nos escalões F45 e F35, respetivamente, enquanto outra bairradina, Helena Mourão, com as cores da ACR Desterro Napo, foi vice-campeã no escalão F60.

No futebol, o Anadia FC voltou a perder em casa e ficou fora dos quatro primeiros. Já no basquetebol, Sangalhos e Anadia FC ganharam.