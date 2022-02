Mealhada assinala Dia da Síndrome de Angelman

A Mealhada é um dos municípios portugueses que se associará ao Dia Internacional da Síndrome de Angelman, no próximo dia 15 de fevereiro, iluminando de azul os edifícios emblemáticos do concelho.

A associação ANGEL celebra 10 anos e propõe iniciativas para motivar e envolver a comunidade no apoio à sensibilização desta doença rara, começando pela “Walk’in ANGEL”, uma caminhada solidária que pretende percorrer o país de norte a sul para consciencializar para a existência da Síndrome de Angelman.

Com o mote “Doenças raras merecem gestos raros”, aquela organização avança com uma campanha centrada no benefício das terapias e intervenção precoce.

O dia 15 de fevereiro é assinalado, a nível mundial, por diversas organizações dedicadas a esta causa, que irão usar os mesmos meios e elementos de comunicação, através da Internet e redes sociais.

Neste dia, vários países iluminam-se de azul e Portugal não será exceção. Ao convite lançado pela ANGEL aderiram já os municípios de Campo Maior, Lisboa, Marinha Grande, Mealhada, Portel, Tavira e Viana do Alentejo, que irão iluminar edifícios ou monumentos emblemáticos das suas cidades, demonstrando a sua solidariedade com esta causa.

A síndrome de Angelman é uma doença genética e neurológica que se caracteriza por convulsões, movimentos desconexos, atraso intelectual, ausência da fala e riso excessivo.

Em Portugal ainda há um grande desconhecimento sobre esta Síndrome e, por conseguinte, dificuldade no acesso a um diagnóstico, informação relevante e orientação adequada para profissionais qualificados, no acesso a cuidados de saúde de qualidade, apoio geral social e médico e acesso a um sistema de ensino adequado, com quadros profissionais com formação específica.

Ao longo destes 10 anos, a ANGEL tem procurado colmatar a ausência de informação, essencial ao diagnóstico e intervenção precoce.