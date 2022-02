Município sensibiliza jovens para prevenção da violência no namoro

Ontem, dia 14 e hoje, dia 15, Susana Santos, do projeto “Dar Voz”, da delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, realiza sessões de sensibilização para os alunos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro e do Instituto Profissional da Bairrada.

O Município de Oliveira do Bairro está a promover durante este mês de fevereiro uma campanha de sensibilização relativa à prevenção da violência no namoro designada #AmorNãoCausaDor.

Ontem, dia 14, e hoje, dia 15, Susana Santos, do projeto “Dar Voz”, da delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, realiza sessões de sensibilização para os alunos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro e do Instituto Profissional da Bairrada (IPB).

Estas sessões contam com a presença de Lília Ana Águas, vereadora da Educação do município de Oliveira do Bairro, que deixou, desde já, algumas mensagens aos jovens: “O amor não causa dor e, se causar, é sinal que algo não está bem na vossa relação. Por vezes, podemos ter comportamentos violentos e controladores sem nos apercebermos e é importante termos consciência do mal que estamos a causar à nossa namorada, ou ao nosso namorado. Coloquem-se no lugar do outro e, acima de tudo, respeitem-se a vós próprios e respeitem quem está convosco”.

Na sua intervenção, e sempre com grande interação com os alunos, Susana Santos foi desmistificando alguns mitos à volta da violência doméstica, apresentando as suas tipologias, que não se esgotam na violência física.

Para a coordenadora do projeto “Dar Voz”, que trabalha no âmbito da proteção a vítimas associadas à Violência Doméstica e Igualdade de Género, é importante respeitar a individualidade de cada um e confiar no outro. Susana Santos apelou aos alunos para estarem atentos aos sinais de violência doméstica nas suas relações, e nas dos colegas, de forma a poder haver uma intervenção que possa impedir o escalar da agressividade, que pode chegar a ter consequências fatais.

A terminar, a oradora partilhou os contactos das respostas existentes para ajudar neste tipo de situações, enfatizando que quem sentir que está numa relação abusiva e tóxica deve pedir ajuda.

Os alunos que participaram nas sessões receberam uma pequena lembrança do Município, que incluiu uma mensagem da Associação de Estudantes da ESOB sobre a temática e os contactos das respostas existentes para casos de violência doméstica, não só no concelho, mas também a nível nacional.

Ainda no âmbito da campanha #AmorNãoCausaDor, a autarquia de Oliveira do Bairro está a promover, até ao final do mês de fevereiro, um concurso de Artes Plásticas e Expressão Escrita, cuja população alvo serão os jovens do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

São parceiros desta iniciativa, promovida pelo Município através do seu Espaço de Apoio à Vítima, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Bairro, a Associação de Estudantes da Escola Secundária de Oliveira do Bairro, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e o IPB.