Rede de Bibliotecas de Anadia associa-se à iniciativa “Memória & Esperança”

A Rede de Bibliotecas de Anadia (RBA) vai associar-se à iniciativa nacional “Memória & Esperança”, através da comemoração do Dia Mundial da Poesia 2022.

Através de registos vídeo, gravados em contexto escolar, os alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico das escolas, cujas bibliotecas integram a RBA, vão partilhar a sua voz e o seu olhar.

A iniciativa consiste na construção de um “memorial digital”, enquadrado no tema “E depois da pandemia: o que não queremos; o que desejamos”. O objetivo é transmitir a ideia de esperança de um novo começar e do viver depois de uma pandemia. Pretende-se, assim que os jovens “digam o indizível”.

Estes vídeos serão integrados no mural digital da Rede de Bibliotecas, no Youtube e na página de Facebook do Município, sendo divulgados no decorrer da semana de 21 a 25 de março, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Poesia que se assinala no dia 21 de março.