Tarde/noite onde predominou a cor azul e branca

Foi uma tarde e princípio de noite de grande relevo para o Sangalhos Desporto Clube e para o Anadia FC Futebol SAD. Para a 2.ª fase de apuramento de campeão do Campeonato Proliga e subida à principal liga do basquetebol português, o Sangalhos foi ao reduto do Barreirense vencer por 80-74. Para a Liga 3, o Anadia alcançou a quarta vitória fora de casa, no terreno do Montalegre, por 2-1, golos de Fausto Lourenço e Tocantins.

No arranque da fase de subida, o Sangalhos foi ao Barreiro defrontar o segundo classificado da Zona Sul da 1.ª fase. Numa partida extremamente renhida, a equipa bairradina levou a melhor, cujo destaque vai para o norte-americano Steven Julian, MVP do encontro, que marcou 21 pontos e ganhou 16 ressaltos. Uma importante vitória que permite ao Sangalhos a liderança isolada.

Na última jornada da primeira fase do Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro perdeu na casa da LAAC por 2-0, resultado consumado ao intervalo, com um bis de Mário.

E com a vitória do Águeda no terreno do Estarreja, os Falcões deixaram fugir o segundo lugar para os Galos. O Fermentelos saiu de Bustelo com um empate sem golos e o Pampilhosa, em casa, também não foi além de um empate com o Vista Alegre a um golo.

Na 1.ª Divisão Distrital – Zona Sul, o líder Valonguense não jogou, tal como o Bustos. Na luta pelo segundo lugar, Juve Force empatou a 3 golos em casa frente ao Pinheirense, adversário direto, e não aproveitou. Quem aproveitou foi o Valecambrense que bateu em casa o Calvão por 1-0.

O Antes empatou (0-0) no terreno do Mourisquense e o Mealhada perdeu em Macieira de Cambra por 2-0.

Na 2.ª Divisão, o Aguinense reforçou a sua condição de líder ao golear em casa o Santo André por 6-2, beneficiando do empate fora do Águas Boas frente ao Anadia B (2-2).

O Ribeira/Azenha voltou a golear, em casa, o Calvão B, por 4-0; o Mamarrosa empatou a dois golos na receção ao Bom Sucesso e o Carqueijo triunfou no reduto do Vaguense, por 1-0.

No jogo entre os dois últimos, Mourisquense B e Sosense dividiram os pontos (1-1).

Na fase de subida e apuramento do campeão do Campeonato da Proliga, o Sangalhos entrou com tudo. Grande vitória no reduto do Barreirense por 80-74 e a liderança isolada.

Nota final para o bairradino José Eduardo, que representa as cores do Sporting Clube de Aveiro que, em Torres Novas, se sagrou campeão nacional nos 50, 100 e 200m mariposa no escalão I, no decorrer do Campeonato Nacional Master de Inverno.