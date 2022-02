Tiago Nunes sagra-se Campeão Nacional de Sub-20 no Lançamento do Peso

O atleta da ADREP voltou aos grandes palcos e fez de novo história. No decorrer dos campeonatos nacionais de Sub-20 em pista coberta, realizados em Braga, o atleta bairradino melhorou ainda o seu recorde pessoal, fixando-o nos 14.89m, melhorando a sua marca em 96 centímetros.

No futebol, OBSC, Águeda, LAAC e Juve Force estão nos quartos de final da Taça Distrito de Aveiro.

No basquetebol, o Sangalhos soma e segue e conquistou a segunda vitória, em casa, frente ao Belenenses, por 91-75, para a 2.ª fase de subida e apuramento de campeão do Campeonato da Proliga.

No ciclismo, no arranque da temporada, Leangel Linarez (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) conquistou a Prova de Abertura-Região de Aveiro, impondo-se ao sprint, ao cabo dos 172,1km que ligaram Cortegaça a Águeda. Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor) foi o melhor Sub-23.