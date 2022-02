UF Arcos e Mogofores: Aposta na requalificação urbana e na rede viária

No ano que agora começa a grande aposta faz-se em torno da requalificação urbana, sobretudo no que diz respeito à rede viária.

Com orçamento a rondar os 119 mil euros, Fernando Fernandes, autarca da União de Freguesias de Arcos e Mogofores quer dar continuidade aos projetos iniciados no último ano do anterior mandato.



A cumprir o primeiro ano daquele que será o seu terceiro e último mandato à frente dos destinos da freguesia, mostra-se satisfeito com o trabalho realizado, ainda que reconheça não ser possível estar “completamente satisfeito, porque queremos sempre mais e melhor para as nossas freguesias”. Contudo, confessa ter, ao longo desta experiência de vida autárquica, aprendido muito e que as “experiências vividas são sempre importantes para projetar melhor o futuro”.



Reconhece que a pandemia provocou um impacto profundo na sociedade e que as marcas são visíveis não só na vida das pessoas, mas também no trabalho desenvolvido pelas autarquias. Por isso, ao nível autárquico, lamenta que muito das obras ambicionadas para 2020 não tenham sido concluídas, como foi o caso do abrigo no Cemitério de Mogofores. “Tem sido impossível às empresas e trabalhadores cumprir timings devido à pandemia”, diz a respeito desta obra, que está a ser feita no âmbito dos acordos pontuais e que deverá ficar terminada este ano.

